Caiu mal? Tuchel se pronuncia sobre festança de jogadores do PSG após derrota

Estádio, títulos, dinheiro, grandes craques… O Paris Saint-Germain tem tudo, menos paz em seus bastidores. Nesta semana, o clube francês está no ‘epicentro’ de mais uma polêmica: a festança de aniversário de Mauro Icardi, Cavani e Di María, realizada apenas dois dias após a derrota da equipe nas oitavas da ​Champions League, para o Borussia Dortmund.

Em entrevista concedida neste sábado (22), o treinador do time, Thomas Tuchel, se pronunciou sobre as imagens e vídeos da comemoração expostos por atletas/familiares nas redes sociais. Como destaca o ​Globoesporte, a empolgada confraternização com a presença de boa parte do elenco não caiu nada bem nos bastidores do clube da capital.

Edinson Cavani, Neymar & Keylor Navas appeared to have a lot of fun last night at the Icardi – Di María – Cavani joint birthday bash. Navas at the end says: “This is how we win the Champions’ League!” pic.twitter.com/2qRqZgndw3 — Get French Football News (@GFFN) February 21, 2020

“Eu realmente fiquei surpreso sexta à tarde ao ver o vídeo. Realmente surpreso. Conversamos sobre isso internamente. Isso tem que ficar dentro do clube. Mas, sim, isso foi discutido. Nós não estamos felizes com as imagens dessa festa. Eu não vou parar de dar minha opinião, ou minha sensação com esse elenco. Porém, eu não posso dar conselhos ao clube. Não é o meu papel”, afirmou o comandante alemão.

Questionado sobre o tema, o brasileiro Marquinhos, uma das referências do time junto à torcida, contemporizou: “Foi um erro publicar as imagens daquele jeito. Temos noção disso. Era um aniversário, estava planejado antes da partida contra o Dortmund. Não está relacionado com o que aconteceu. Não foi falta de respeito com os torcedores”, disse.