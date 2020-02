Caixa anuncia novo programa imobiliário com taxa fixa e juros de 8%; veja

Nesta semana, a CAIXA, líder na concessão de financiamento para casa própria, lançou a linha de crédito imobiliário com taxa fixa. A nova modalidade de crédito é uma alternativa para o cliente que possui taxas de juros a partir de 8% ao ano (a.a.). Segundo a Caixa, as condições valem para imóveis residenciais novos e usados, com quota de financiamento de até 80%. As contratações entraram em vigor na última sexta-feira, 21.

“Não estamos mais limitados somente às linhas de crédito imobiliário atualizadas pela TR”, disse o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

“Em 2019 inovamos com a linha de crédito atualizada pelo IPCA e agora, com o lançamento do crédito com taxa fixa, estamos revolucionando o mercado imobiliário no país. É uma nova alternativa para o cliente que busca financiar seu imóvel sabendo quanto vai pagar da primeira à última prestação”, esclareceu.

SAC x PRICE

Segundo o banco, o interessado no crédito vai poder escolher entre os sistemas de amortização SAC, para contratos de até 360 meses, e PRICE, para financiamentos de até 240 meses.

De acordo com informações da Caixa, as condições na linha SBPE com indexadores TR, IPCA ou Taxa Fixa seguem os parâmetros abaixo:

Utilização do FGTS

Para o financiamento de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) avaliados em até R$ 1,5 milhão, é possível a utilização dos recursos do FGTS, desde que o cliente se enquadre nas regras do Fundo, de acordo com informações da Caixa.

Liderança com recursos SBPE

Segundo infirmações da Caixa, no ano passado, em 2019, foi concedido R$ 26,6 bilhões em crédito imobiliário com recursos do SBPE, o que representa um crescimento superior a 100% em comparação com o ano de 2018.

O valor concedido corresponde a mais de 103 mil financiamentos, que impactaram na geração de 97 mil empregos. Sendo assim, com este desempenho, CAIXA retomoua liderança da concessão de crédito imobiliário com recursos da poupança.

Redução das taxas e lançamento do crédito atualizado pelo IPCA em 2019

A Caixa destinou para o crédito imobiliário, atualizado pela TR, nada menos que quatro reduções de taxa de juros em 2019. O valor caiu devido ao acompanhamento da queda consistente da SELIC, em que houve uma redução da taxa mínima praticada no SBPE de TR + 8,75% a.a. para TR + 6,50% a.a., o que representa uma queda de 26% com relação à taxa praticada em dezembro de 2018.

Além disso, um outro marco importante nesse reposicionamento estratégico do crédito imobiliário para pessoa física na CAIXA foi o lançamento, em agosto de 2019, de forma pioneira, da opção de atualização do saldo devedor do crédito imobiliário pelo IPCA, com taxas de juros a partir de 2,95% a.a.

No ano passado, a Caixa realizou o empréstimo de nada menos que R$ 90 bilhões no crédito imobiliário. Foram 473,8 mil unidades habitacionais e 760,2 mil novos empregos. Hoje a Caixa possui 70% do mercado imobiliário.

Segundo o banco, os clientes podem fazer simulações no site www.caixa.gov.br e, caso decidam pela contratação, devem procurar uma das agências da CAIXA ou correspondentes CAIXA Aqui para realizar a avaliação do crédito.

