Caixa lança conta fácil em 2020 para quem tem renda a partir de R$ 50; veja

A Caixa Econômica Federal (CEF) oferta uma conta corrente para os cidadãos brasileiros, com renda entre R$ 50,00 e R$ 2.000,00. A abertura é prática e sem burocracia, basta apresentar o documento de identidade e CPF, sem precisar comprovar endereço ou renda.

Os clientes que optarem pela Conta Caixa Fácil poderão realizar depósitos em sua conta com dois modos: em dinheiro podem ser efetuados nas agências da Caixa e também nos correspondentes bancários e os em cheques são efetuados apenas nas agências da Caixa.

Além disso, a Caixa informa que a Conta Fácil não pode ter saldo superior a R$ 3.000,00, a qualquer tempo, nem depósitos que no total somem esse valor. O horário de movimentação da Conta Caixa Fácil é restrito ao período das 06:00h às 24:00h.

Na Conta Caixa Fácil não há cobrança de tarifas pela abertura e manutenção da conta ou consulta de saldo. No entanto, a partir do quinto saque ou da quinta solicitação de extrato, será cobrada tarifa conforme tabela vigente.

Vantagens da Conta Caixa Fácil

Praticidade: Você pode utilizar o Internet Banking da CAIXA e até mesmo o seu celular para consultar sua conta.

Facilidade: Suas operações bancárias são todas feitas utilizando um cartão magnético. Você não tem nenhum custo para manter a sua conta.

Cesta Bônus: Com essa super vantagem, você converte todo o valor pago na cesta de serviços em bônus de celular.

Como contratar?

São três simples passos para ter sua Conta Caixa Fácil:

Reúna sua documentação e depois aguarde o recebimento do cartão. Após alguns dias, você receberá o seu Cartão Conta Caixa Fácil em casa.

Após isso, utilize seu cartão nas suas compras. Faça suas compras com mais comodidade, pagando compras com o seu cartão com débito direto em conta nos estabelecimentos credenciados. Basta digitar sua senha no terminal do lojista e aproveitar mais essa comodidade.

Posso solicitar a abertura com restrição no nome?

A abertura da Conta CAIXA Fácil é condicionada à consulta e confirmação da situação cadastral REGULAR do CPF do titulares e representantes legais, se for o caso. Demais restrições cadastrais não são impeditivas para a abertura da conta.

Precisa de algum valor para abrir uma conta?

Não. Porém a conta com saldo zero e sem movimentação no período de 360 dias é encerrada automaticamente.

Consigo sacar algum valor na conta sem o cartão? Pode ser em qualquer agência?

É possível efetuar o saque sem cartão em Agência diferente da Agência detentora da conta, no valor máximo de R$1.000,00 por evento, limitado a 1 saque por semestre, mediante a apresentação de documento de identidade, assinatura no formulário de Guia de Retirada e digitação da senha da conta. Para saque sem cartão na Agência da conta o limite de valor diário é aquele que pode ser retirado sem prévia comunicação à Agência.