Caixa lança novo crédito automático de até R$ 30 mil pela internet; confira

A Caixa Econômica Federal (CEF) lança o Crédito Direto ao Consumidor (CDC), opção rápida de crédito e com facilidade de acesso. Segundo o banco, o crédito pode ser adquirido através do Internet Banking Caixa, telefone, caixas eletrônicos e aplicativo Caixa, funcionando como um limite pré-aprovado. A opção é vinculada à conta corrente ou poupança que o cliente possui.

Segundo o gerente nacional de Estratégia de Produtos de Crédito e Financiamento ao Consumo, Eduardo de Jesus Prado Junior, o produto não tem destinação específica. “Você pode contratá-lo para fazer o que quiser. Pagar uma viagem, comprar um presente ou usar para despesas de início de ano”, disse.

Antes de contratar o produto, o cliente realiza uma simulação. Nessa parte, é calculado o valor do crédito e a quantidade de parcelas, podendo chegar a até 60 meses.

A taxa de juros da Caixa é uma das baixas do mercado, sendo que o cliente pode obter o empréstimo desde R$ 150,00 até R$ 30 mil, conforme o limite pré-aprovado. Quando contratado, o dinheiro é liberado diretamente na conta do cliente.

Alternativa de crédito

Segundo o gerente nacional de Estratégia de Clientes de Renda Média e Básica, Jairo Muniz, o CDC pode ser uma alternativa de crédito com taxa de juros competitivas, quando comparado com as praticadas pelo mercado, para clientes que não tem acesso ao crédito consignado.

“Este tipo de crédito é uma opção para equilibrar as finanças e o orçamento pessoal. Ele permite a liquidação de dívidas com juros maiores, como um cartão de crédito que está vencido, por exemplo”, disse Muniz.

Segundo Muniz, a utilização do CDC seja feita com responsabilidade. “Uma dica simples, mas que ajuda muito na hora de contratar algum tipo de crédito, é ter clareza de quanto a parcela do empréstimo consumirá do orçamento mensal.”

Vale destacar, que no CDC também há a possibilidade de quitação antes do prazo. Nessa liquidação antecipada, são aplicados descontos com as taxas corretas.

