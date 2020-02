Caixa lança o novo cartão sem anuidade e com baixa taxa de juros em 2020

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Elo, lançou um novo cartão de crédito para aposentado ou pensionista do INSS, com menos de 75 anos, que quer curtir a vida com toda a segurança. De acordo com o banco, o cartão oferece as mesmas facilidades dos cartões de crédito convencionais para você fazer suas compras em lojas físicas e pela internet, no Brasil ou no exterior.

Ainda de acordo com o banco, o cartão conta com a facilidade do desconto de parte do pagamento da fatura, referente à margem de 5% no benefício INSS, sendo essa a principal diferença em relação ao cartão de crédito convencional: parte do valor da fatura é descontado automaticamente no benefício!

Além disso, 95% do limite de crédito pode virar dinheiro na conta, basta solicitar no momento da contratação. Sobre esse valor, incorre a cobrança de juros rotativos, mais IOF contabilizados do dia do crédito em conta ao dia do pagamento da fatura.

Vantagens

Anuidade zero: Você tem isenção de anuidade e paga apenas a tarifa de R$ 15 para emitir o cartão, podendo parcelar esse valor em até 3x na fatura. Depois você só paga o que gastar, sem mensalidade ou anuidade.

Taxa de juros mais em conta: Até 3x menor que a de um cartão convencional. Apenas 2,85% ao mês para o uso do rotativo.

Sem consulta ao SERASA ou ao SPC: Sem burocracia. Fácil e Simples! Se você tem débitos junto à Caixa, regularize antes da contratação.

Check-up Lar: Você conta com um profissional especializado para fazer pequenos reparos na sua casa, como revisões elétricas e hidráulicas, instalação de prateleiras, cortinas e persianas, limpeza de caixa d’água e outros, podendo acionar o serviço até três vezes ao ano.

Clube Elo Mania Caixa: Quem tem o Cartão de Crédito Caixa Simples tem acesso a diversos produtos e serviços com desconto.

Como contratar?

O Cartão Caixa Simples está disponível para contratação nas agências de todo o Brasil, aos aposentados e pensionistas do INSS com menos de 75 anos .

Para pedir seu cartão, é necessário ter em mãos:

RG CPF Comprovante Residência Extrato de benefício



Como pagar sua fatura?

Antes de efetuar o pagamento da fatura, confirme se houve desconto/averbação dos gastos do cartão no seu benefício INSS.

Quais as opções de pagamento?

Quer efetuar o Pagamento do valor mínimo da sua fatura?

Se o valor foi descontado/averbado do seu benefício, de forma automática, pronto! O pagamento mínimo de sua fatura já foi realizado. Mas se o valor não foi descontado/averbado no seu benefício de forma automática, você precisa realizar o pagamento mínimo de seus gastos utilizando o valor que consta no campo “Pagamento mínimo”.

Se o valor foi descontado/averbado do seu benefício, de forma automática, pronto! O pagamento mínimo de sua fatura já foi realizado. Mas se o valor não foi descontado/averbado no seu benefício de forma automática, você precisa realizar o pagamento mínimo de seus gastos utilizando o valor que consta no campo “Pagamento mínimo”. Quer efetuar o pagamento do valor total de seus gastos?

Se o valor descontado no seu benefício não for suficiente para o pagamento total da sua fatura, basta subtrair o valor já descontado no benefício do valor total que consta no campo “Total da fatura” e realizar o pagamento.

Se o valor descontado no seu benefício não for suficiente para o pagamento total da sua fatura, basta subtrair o valor já descontado no benefício do valor total que consta no campo “Total da fatura” e realizar o pagamento. Quer efetuar o pagamento de um valor entre o mínimo e o total de seus gastos?

Se preferir, você também pode pagar um valor parcial, entre o valor apresentado no campo “Pagamento mínimo” e o saldo do campo “Total da fatura”. Nesse caso, o saldo restante será adicionado à próxima fatura com juros.

Se preferir, você também pode pagar um valor parcial, entre o valor apresentado no campo “Pagamento mínimo” e o saldo do campo “Total da fatura”. Nesse caso, o saldo restante será adicionado à próxima fatura com juros. E se seus gastos forem menores que o valor da margem reservada?

Não se preocupe, pois caso o valor total das despesas seja inferior ao valor da margem reservada, será descontado do seu benefício apenas o valor efetivamente gasto, e não haverá necessidade de nenhum pagamento adicional.

Haverá desconto no benefício ou folha somente quando houver utilização no cartão ou tarifa de emissão do cartão.

“Sua fatura é totalmente digital e será encaminhada para o seu e-mail cadastrado. Você também pode consultá-la no App Cartões Caixa, no Internet Banking ou no Mobile Banking Caixa. Ela pode ser paga nos terminais de autoatendimento, no Internet Banking, no Mobile Banking Caixa, Lotéricas ou na rede bancária,” informa o banco.