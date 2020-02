Caixa libera crédito de até R$ 100 mil para os negativados; conheça quem pode

Uma pessoa com o CPF negativado encontra grandes dificuldades de conseguir empréstimo nas instituições financeiras do país. No entanto, para que pessoas inadimplentes, a Caixa Econômica Federal libera uma concessão de crédito livre sem consulta ao SPC e Serasa. Saiba mais.

Segundo o banco, a modalidade de empréstimo é destinada para quem tem nome sujo. A Caixa libera, neste caso, um crédito livre de até 100 mil reais. Para garantir o pagamento, o banco aceita o penhor de bens e o FGTS.

Saiba como funciona cada um dos modelos de garantia.

Penhor

No penhor, o banco, nessa garantia de pagamento, faz penhora de um bem de valor equivalente.

Essa modalidade de garantia é um dos métodos mais acessíveis e de fácil aprovação. O valor do empréstimo, nessa condição, é calculado com base em 85% do valor de mercado do bem penhorado.

O banco aceita como penhor joias em ouro de, no mínimo, 12 quilates, metais nobres, relógios, pérolas e outros bens.

Caso as parcelas não sejam pagas pelo devedor, mais inadimplência é gerada para o cliente e o penhor é leiloado.

Garantia do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no qual a Caixa é gestora de pagamentos, também pode ser utilizado como garantia de pagamento do empréstimo. Neste caso, a inadimplência das parcelas é resolvida com a retirada direta do FGTS da quantia correspondente à dívida.

Nesse modelo, o valor concedido é de 10% do saldo disponível na conta do fundo e de 40% da multa quando há demissão sem justa causa.

A empresa, para solicitação, precisa ter aderido ao serviço. Neste caso, o cidadão deverá entrar em contato com o setor de Departamento Pessoal (DP) ou de Recursos Humanos (RH) para buscar mais informações.