Caixa vai anunciar hoje financiamento imobiliário com taxa de juros fixa; confira

A Caixa Econômica Federal tem expectativa de anunciar nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, uma nova linha de crédito imobiliário com taxa de juros fixa, sem nenhuma correção adicional, como taxa referencial (TR) ou inflação.

Há uma expectativa muito grande para que o banco anuncie que as taxas de juros da nova modalidade fiquem inferior a 10%. Quem for cliente do banco deverá ter acesso às taxas ainda mais baixas.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a ideia foi analisada por meses e objeto de debate com o Banco Central e com o mercado.

“Estamos absolutamente tranquilos e sabemos que a medida vai beneficiar os brasileiros”, declarou ontem.

De acordo com o presidente, o cliente ainda vai poder optar por outras modalidades de financiamento já existentes, como as que possuem correção pela Taxa Referencial (TJ), que hoje está zerada, ou uma outra atrelada à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com o presidente, a crítica feita à correção pela TR é que a taxa não é controlada pelos bancos.

“A ideia é oferecer mais opções para o cliente, e ele decide o que fazer. Se achar que TR é melhor, tudo bem. Pode achar que IPCA é melhor, pois tem entrada menor. E quem quiser saber quanto vai pagar nos próximos 30 anos, de hoje até lá, escolhe pagar um pouco mais [na parcela]”, disse.

Caixa lançou opção de conta para quem tem renda a partir de R$ 50

A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou, para quem tem renda entre R$50 e R$2.000, uma nova conta. A abertura, conforme informou o banco, é bastante prática e sem burocracia, sendo necessário apresentar o documento de identidade e CPF. Além disso, não é necessário comprovar endereço ou renda.

Segundo informações da Caixa, os clientes que optarem pela Conta Caixa Fácil poderão realizar depósitos em sua conta com dois modos: em dinheiro podem ser efetuados nas agências da Caixa e também nos correspondentes bancários e os em cheques são efetuados apenas nas agências da Caixa.

A instituição financeira informa, ainda, que a Conta Fácil não pode ter saldo superior a R$ 3.000,00, a qualquer tempo, nem depósitos que no total somem esse valor. O horário de movimentação da Conta Caixa Fácil é restrito ao período das 06:00h às 24:00h.

Na Conta Caixa Fácil não há cobrança de tarifas pela abertura e manutenção da conta ou consulta de saldo. No entanto, a partir do quinto saque ou da quinta solicitação de extrato, será cobrada tarifa conforme tabela vigente.