Calendário do Corinthians terá ‘buraco’ em caso de eliminação precoce no Paulistão; veja

​Eliminado ainda na segunda fase prévia da ​Copa Libertadores, o Corinthians se vê em situação delicada também no Paulistão, competição na qual detém o status de atual tricampeão. Com apenas nove pontos somados em oito partidas disputadas – aproveitamento pífio de 37,5% -, o Alvinegro pode deixar a zona de classificação ao mata-mata ainda neste fim de semana, já que o Red Bull Bragantino, com oito pontos, encara o Ituano ​nesta sexta-feira (28).

Como destaca o ​UOL Esportes, uma eliminação precoce no Estadual seria extremamente nociva ao planejamento do clube paulista, afinal, atingiria em cheio o seu calendário. Neste exato momento, o Timão tem apenas um jogo marcado para abril – logo no primeiro dia do mês -, contra o Oeste pela última rodada da fase classificatória. Caso não conquiste vaga ao mata-mata da competição local, o Alvinegro ficará um mês de ‘férias forçadas’, voltando a campo somente nos primeiros dias de maio, para a estreia no Brasileirão.

Confira o calendário do Timão e as datas do mata-mata Estadual:

​Duelo ​Data Competição​ ​Novorizontino x Corinthians 07/03​ ​Paulistão ​Corinthians x Ituano ​15/03 ​Paulistão ​Corinthians x Palmeiras ​22/03 ​Paulistão ​Oeste x Corinthians ​01/04 ​Paulistão ​Corinthians x Atlético-GO ​02/05 ou 03/05 ​Brasileirão

Datas do mata-mata do Paulistão: