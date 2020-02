Câmara de Florianópolis SC prepara um novo EDITAL

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Florianópolis prepara um novo edital de concurso público em breve. De acordo com o legislativo municipal, a comissão organizadora do edital foi publicado na última terça-feira, 06, via Diário Oficial da Cidade.

A comissão é formada por cinco servidores, que deverão promover estudos técnicos e coordenar a contratação da banca organizadora e também é responsável por elaborar o projeto básico do concurso, que funciona como um espelho para o edital.

Serão 08 vagas de imediato para os cargos de Engenheiro Civil (01 vaga), Auxiliar Técnico de Engenharia (01 vaga), Programador de computador (01 vaga), Redator Legislativo (01 vaga), Técnico Legislativo (02 vagas) e Procurador (02 vagas). E 21 vagas para cadastro reserva em cargos de Desenhista/ Projetista, Técnico em Administração,Técnico em Contabilidade, Almoxarife, Assistente Administrativo e Contador.

A expectativa é que o novo edital seja publicado ainda no primeiro semestre deste ano.

Informações do concurso