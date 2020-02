Caminho livre: Eduardo Coudet implementa novas ideias no Internacional

O ​Internacional tem oscilado, mas tem conseguido mostrar o estilo e a filosofia de jogo do treinador Eduardo Coudet. O argentino está no comando da equipe há um mês e não encontrou resistência dos jogadores em relação a mudança drástica no modo de atuação.

Em 2020, o Colorado disputou cinco partidas, ganhou três e empatou duas. O ponto comum de cada confronto foi o perfil conceitual da equipe, com linhas de marcação bem postas, a pressão sob os adversários, a intensidade e a forma mais agressiva de atuação.

O Sport Club internacional até 2019 jogava um estilo de jogo ultrapassado e que estava viciado dentro do clube. Chega Eduardo Coudet para fazer essa ruptura, o torcedor espera que Chacho seja milagroso e mude isso em 1 mês. Futebol é razão, não emoção torcedor. — Juliano Machado 🧣🇮🇩 (@julianomchd) February 5, 2020

O volante recém-contrato a pedido do próprio Coudet, Damián Musto, comentou sobre a facilidade de implementação que o treinador encontrou no Internacional e também da abertura do grupo.

“No começo é sempre difícil de implementar um estilo de jogo. Em outro país, é complicado começar e convencer os jogadores. Mas creio que o grupo está muito aberto e com vontade de absorver outra forma, nem melhor nem pior, mas outra forma do grupo. O elenco absorveu rapidamente os poucos dias de trabalho que tivemos, todos deram o máximo nos treinos físicos e técnicos. Me surpreendeu como todos estavam dispostos a seguir o que o treinador pede”, afirmou.

O experiente atleta de 32 anos acrescentou que o plantel ainda precisa de tempo para aperfeiçoar os conceitos, mas que os jogadores têm trabalhado duro para evoluir e chegar ao nível esperado o mais rápido possível.

“A ideia de jogo está bem clara. Obviamente que precisamos de tempo para trabalhar, ir avançando, melhorando, seguir tratando de automatizar os movimentos, principalmente quando perdemos a bola. Mas, ao mesmo tempo, em pouco tempo que estamos trabalhando já conseguimos uma ideia bastante clara e estamos convencidos que este é o caminho. Queremos ser protagonistas em qualquer estádio. Um jogo que está saindo cada vez mais fluído”, completou Musto.

Neste sábado (8), o Internacional recebe o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, às 17h (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho.