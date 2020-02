Campeão em campo, time feminino do Corinthians ganha novo patrocinador

​O futebol feminino do ​Corinthians já é uma realidade. Depois de viver um ano de 2019 mágico, ganhando o Campeonato Paulista, a Libertadores e sendo vice-campeão brasileiro, o clube segue colhendo frutos. Se já havia anunciado o Banco BMG como seu patrocinador máster, agora fechou nova parceria.

NOVIDADE! O UniDrummond é patrocinador oficial do time de futebol feminino do Corinthians. É muito gratificante apoiar um esporte que faz parte da paixão de todos os brasileiros, ainda mais na modalidade feminina, que cresce a cada dia. 💪💪💪 #VemSerDrummond pic.twitter.com/9UPTt178cu — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 27, 2020

Até o final desta temporada, irá estampar no calção a marca UniDrummond – Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade. “Novidade! O UniDrummond é patrocinador oficial do time de futebol feminino do Corinthians. É muito gratificante apoiar um esporte que faz parte da paixão de todos os brasileiros, ainda mais na modalidade feminina, que cresce a cada dia”, escreveu o Timão em seu Twitter. Além do UniDrummond e do Banco BMG, a Estrella Galícia (cerveja) também apoia a equipe feminina do Corinthians, utilizando os ombros do uniforme.

No final do ano passado, a direção já projetava a busca por novos apoiadores para que possa manter a modalidade de forma independente. Além disso, no início de 2020, o Timão, de forma pioneira no Brasil, profissionalizou todas as suas jogadoras.

Foto: Bruno Teixeira / Ag. Corinthians / Divulgação