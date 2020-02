Campeões do inédito título da categoria, Ceni relaciona cinco joias da base para Sul-Americana

​ O técnico Rogério Ceni relacionou 30 atletas para a Copa Sul-Americana, sendo que cinco passaram pela base do ​Fortaleza : o goleiro Kennedy, o atacante Gustavo Coutinho, o lateral-esquerdo Miguel, o volante Geison e o atacante Wendew. Coutinho já defendeu a equipe leonina nas competições do Sub-19 e Sub-20. Atualmente, faz parte do elenco profissional, conforme as informações do site ​Globo Esporte.

O jovem de 21 anos destacou a satisfação da conquista e revelou a expectativa. “É uma grande satisfação. Cheguei aqui na base com um objetivo: ser visto pelo profissional e ter oportunidades. Graças a Deus, no ano de 2019 subi para o profissional, tive algumas chances e em 2020 foi definitivo, estou junto com o grupo profissional e relacionado para a Sul-Americana. Espero aproveitar da melhor forma”, disse.

Foto: divulgação Fortaleza

O goleiro Kennedy de 20 anos, que também defendeu a equipe Sub-19 e Sub-20, se mostrou surpreso com o fato de ter sido inscrito para a competição internacional. “Nunca achei que ia ser tão rápido, ser inscrito em uma competição internacional. Fico muito feliz pelo Rogério me proporcionar várias oportunidades e venho trabalhando muito com os outros goleiros”, afirmou.

