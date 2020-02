Campinense x Atlético-MG | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​O ​Atlético-MG pode ser o atual líder do Estadual. Mas o início da temporada deixa (muitas) dúvidas a respeito do potencial do time do técnico Rafael Dudamel. Após levar 3 a 0 do Unión Santa Fé, da Argentina, pela rodada de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, o Galo encara nesta quarta-feira um jogo de vida ou morte. Contra o Campinense, na Paraíba, precisa no mínimo de um empate para avançar à segunda etapa da Copa do Brasil. Caso contrário, ficará pelo caminho logo em sua estreia na competição.

Ficha técnica​ Campinense x Atlético-MG​ ​Data 12/02/2020​ ​Hora 21h30min​ (horário de Brasília) ​Local ​Amigão, em Campina Grande ​Árbitro Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)​ ​Onde assistir TV Globo e SporTV​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Campinense Adilson Júnior, Igor, Vitão, Uesles e Matheus Camargo; Pêu, Robertinho, Matheus Silva e Romário Becker; Fábio Júnior e Vargas (Rafael Ibiapino). ​Atlético-MG Michael; Maílton (Patric), Réver, Gabriel e Guilherme Arana (Fábio Santos); Zé Welison, Jair, Allan, Borrero (Hyoran) e Marquinhos; Di Santo. ​

Após a decepção no início da caminhada na Sul-Americana, Dudamel pode mudar a escalação do Atlético-MG, muito embora não conte com Cazares, Blanco, Maicon Bolt e Bruno Silva, todos no departamento médico. Guga, que estava com a seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, também deve ficar de fora. O Campinense, por sua vez, perdeu os 100% no Campeonato Paraibano no último final de semana, quando contou com a estreia do atacante Fábio Júnior. Mesmo assim, o time do treinador Oliveira Canindé se mantém na ponta do Grupo B da competição. ÚLTIMOS CINCO JOGOS

CAMPINENSE​ ATLÉTICO-MG​ ​Jacuipense 2 x 0 Campinense (02/06/2019)* ​Atlético-MG 5 x 0 Tupynamgás (26/01) ​Campinense 4 x 0 Vitória (06/06/2019)* ​Coimbra 0 x 0 Atlético-MG (29/01) ​Campinense 3 x 1 Sport (22/01) ​Atlético-MG 1 x 1 Tombense (02/02) ​Perilima 1 x 3 Campinense (26/01) ​Unión Santa Fé 3 x 0 Atlético-MG (06/02) ​Atlético Cajazeiras 1 x 0 Campinense (09/02) ​URT 0 x 1 Atlético-MG (09/02)

No Galo, apesar do desgaste por seguidas viagens desde a semana passada, só existe um mantra: é proibido vacilar.