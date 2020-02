Carla Cecato segue com sua situação indefinida na Record TV – Bastidores

Ela se afastou do Fala Brasil em setembro do ano passado.

Carla Cecato ficou de fora da edição do Hoje em Dia aos domingos. Com isto, a profissional segue com sua situação indefinida na Record TV. Como se sabe, ela, em setembro do ano passado, deixou a bancada do Fala Brasil alegando cansaço e indisposição para acordar de madrugada.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, Cecato está no aguardo de novos trabalhos.

Em janeiro, ela esteve à frente do quadro “Mitos e Verdades”, do Domingo Espetacular.