Carlo Ancelotti manda recado ao Barcelona após negociação frustrada por Richarlison

Não foi bem recebida no Everton a intenção do Barcelona de contratar o atacante Richarlison. O técnico ​​Carlo Ancelotti alertou aos catalães de que eles precisam fazer uma “oferta irrecusável” para conseguir tirar o atleta de seu plantel, enfatizando sua relutância em vendê-lo também no verão.

Nos últimos dias, rumores deram conta de que a equipe espanhola fracassou ao apresentar uma oferta de 85 milhões de libras (cerca de R$ 480 milhões), e, embora essas alegações tenham sido rapidamente descartadas, acredita-se que possa haver uma nova roda de interesse do Barcelona em julho.

“Não acho que seja difícil resistir (a uma nova proposta), porque basta dizer ‘não, não há possibilidade porque Richarlison é uma parte importante do futuro do Everton’“, disse o treinador, através do ​Daily Star.

“Essa é a base da qual o clube precisa construir o futuro, e Richarlison faz parte dela, como os outros jovens jogadores que temos – [Jordan] Pickford, [Mason] Holgate, [Moise] Kean, [Michael] Keane, [Dominic] Calvert-Lewin. Temos muitos jogadores jovens. ”

“Não quero dizer nada, mas com o Barcelona você também pode fazer uma troca, não? Eles têm muitos jogadores fantásticos, mas eu não estou nomeando ninguém!“, riu.

“Tudo pode acontecer no futebol. Se chega uma oferta que você não pode recusar, e é uma oferta que pode melhorar o elenco como um todo, por que não? Mas, agora, posso dizer que Richarlison é uma parte importante do nosso planejamento”, finalizou.