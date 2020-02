Carnaval de Concursos: 08 órgãos abrem inscrições nesta segunda; Até R$13 mil

Nesta segunda-feira, 23 de fevereiro, pelo menos 08 órgãos abrem inscrições para o preenchimento de diversas vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).

Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$ 13.000,00.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Prefeitura de Dores do Indaiá (MG)

A Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá MG anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de nada menos que 110 vagas em cargos de fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Generalista, Médico Veterinário, Monitor de Creche, Motorista, Motorista da Educação, Agente Comunitário de Saúde, Agente Fiscal, Agente Sanitário, Assistente Social, Auxiliar de Odontólogo, Gari, Auxiliar de Serviços Administrativos, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Psicólogo, Secretário Escolar, Auxiliar de Serviços Públicos, Cantineira, Servente Escolar, Cirurgião Dentista, Contador Municipal, Controle Interno, Coveiro, Enfermeiro, Farmacêutico, Professor de Ensino Religioso, Supervisor Pedagógico, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Denta, Tesoureiro Municipal, Motorista da Saúde, Nutricionista, Operador de Máquinas, Pedagogo, Professor , Professor de Arte, Professor de Ciências e Professor de Educação Física. As remunerações oferecidas chegam até R$13 mil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de fevereiro (a partir das 15h) até as 15 horas do dia 24 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Elo Assessoria em Serviços Públicos. O valor da inscrição oscila entre R$ 49,75 e R$ 650,00.

2- Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL)

Inscrições: até 30 de março

200 vagas

Salários de até R$ 3.880,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

3- Prefeitura de Cachoeira Dourada (GO)

Edital publicado. No Estado de Goiás, a Prefeitura de Cachoeira Dourada anuncia novo edital de concurso público para preencher 66 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Encanador (1), Enfermeiro Padrão (3), Fiscal de Postura (1), Pedreiro (2), Professor (11), Técnico Enfermagem (5), Auxiliar de Serviços Gerais (10), Auxiliar Odontológico (2), Coletor de Lixo (2), Motorista (5), Operador de Máquinas (3), Auxiliar de Secretaria (6), Eletricista (2), Fiscal de Tributos (1), Gari (6), Merendeira (5) e Monitora (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.102,56 e R$ 2.587,65.

4- Prefeitura de Crisólita (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Crisólita divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 82 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de agente de tesouraria, assistente técnico em educação básica, borracheiro, calceteiro, carpinteiro, odontólogo, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas, operário, pedreiro, professor de língua portuguesa, professor de história, recepcionista, supervisor pedagógico, fisioterapeuta, gari, jardineiro, lavador e higienizador automóveis, médico PSF, motorista, técnico em contabilidade, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, telefonista, vigia, cuidador social, cuidador infantil, educador social, eletricista, engenheiro cível, auxiliar administrativo, auxiliar de serviço escolar, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física e professor de educação básica. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 9.947,27.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de fevereiro (a partir das 09h) até as 20h do dia 24 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Seap Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 100,00.

5- Câmara Municipal de Nepomuceno (MG)

Inscrições: até 25 de março

4 vagas

Salários de até R$ 3.000,00

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

6- Prefeitura de São Miguel do Guaporé (RO)

Inscrições: até 6 de março

19 vagas

Salários de até R$ 7.500,00

Cargos de nível técnico e superior

Veja o edital

7- Câmara de Itaúna do Sul (PR)

Inscrições: até 24 de março

2 vagas

Salários de até R$ 2.700,00

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

8- CRT-4

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região, que compreende os Estados do Paraná e Santa Catarina, faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso CRT4 2020) para o preenchimento de 36 vagas para o nível médio técnico. Desse total, seis são para provimento imediato e o restante em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

O Instituto Quadrix foi contratada para organizar o certame, que terá vagas para os cargos de agente de fiscalização nas especialidades de edificações/construção civil, eletromecânica/mecânica-refrigeração e ar condicionado, e eletrotécnica.

O salário é de R$3.300, por jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime celetista e, além do salário, receberão vale refeição no valor de R$700 por mês e vale transporte, conforme legislação.

Os profissionais serão lotados em Curitiba-PR e Florianópolis-SC, dependendo da especialização.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 24 de fevereiro e 07 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$55, devendo ser paga até 08 de abril.