Professores, estudantes e colaboradores de uma forma em geral sairão pelas ruas de Igreja Nova, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, abrindo alas para o início do reinado de momo. A concentração acontece a partir das 8 horas no trevo do H, saindo pelas principais ruas da cidade ao som de orquestra de frevo com presença do Rei Momo e da Rainha do Carnaval da Escola Frei Arnaldo. Vista sua fantasia e venha brincar no Carnaval FA!