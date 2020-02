Carolina Riguengo troca Record TV pela RedeTV! – Bastidores

Ela será repórter do “Alerta Nacional”.

A jornalista Carolina Riguengo, que era âncora de um jornal de uma afiliada da Record TV, está de casa nova. Ela agora é repórter do “Alerta Nacional”, da RedeTV!.

O telejornal vai ao ar de segunda a sexta e tem a apresentação de Sikêra Jr. Na Grande São Paulo, a audiência da atração oscila entre 1,5 e 2,5 pontos de pico.

“Alerta Nacional” quase que dobrou a média da RedeTV! na faixa entre 18h e 19h30.

Com informações do jornalista Gabriel Perline, do UOL.