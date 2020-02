Cartão de crédito oferece desconto na contratação de seguro para automóveis

O cartão de crédito Porto Seguro oferece até 10% de desconto em seguro para autos e diversos outros benefícios, como viagens e descontos em lojas.

Fundada em 1945 e conhecida nacionalmente como uma das maiores seguradoras do país, A porto Seguro é uma empresa que oferece, além de seguros e outros produtos, um cartão de crédito.

O cartão de crédito Porto Seguro tem diversas versões, com bandeiras Visa e Mastercard, sendo possível assim fazer compras nacionais e internacionais.

Algumas dos benefícios do cartão de crédito Porto Seguro são:

Programa de Relacionamento sem taxa de adesão, sendo possível converter as compras em pontos que podem ser trocados em seguros, viagens e descontos em lojas;

Isenção de taxas de anuidade no primeiro ano de uso do cartão;

Descontos de até 10% na contratação e na franquia do Porto Seguro Auto e do Azul Seguro Auto;

Crediário do Cartão Porto Seguro;

Descontos em produtos da Porto Seguro, como por exemplo o seguro para residências e o seguro de vida;

Seguros para proteger compras, cartões e o cliente.

Versões de cartão de crédito Porto Seguro

A Porto Seguro tem diversos tipos de cartão de crédito para todo tipo de cliente. Eles são:

Porto Seguro International;

Porto Seguro Gold;

Porto Seguro Platinum;

Porto Seguro Mastercard Black;

Porto Seguro Visa Infinite.

Todos os cartões podem ser usados em compras internacionais e fazem parte do Programa de Relacionamento da Porto Seguro.

Como solicitar um cartão de crédito da Porto Seguro?

É possível solicitar o cartão com um corretor da empresa. Também é possível fazer o pedido do cartão através do site oficial da Porto Seguro.

