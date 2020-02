Caso Cueva: imbróglio chega à Fifa, e Santos tem até esta quarta para se manifestar

​Esta quarta-feira será um dia importante para a definição do futuro de Christian Cueva. O jogador peruano acionou o ​Santos, via Fifa, cobrando uma dívida de R$ 1 milhão. Além disso, tenta a sua liberação para defender o Pachuca. Conforme destaca o jornal ​A Tribuna, o Peixe tem até o dia 12 para se posicionar junto à entidade que comanda o futebol mundial.

Esse jogo do Santos foi tão feio q da até pra chamar de Cueva — giøvanna (@thegiojeda) February 11, 2020

O atleta defende que o débito é relativo a cinco meses de atraso no pagamento do direito de imagem. O Santos, por sua vez, nega a existência desta pendência e garante que irá exigir o pagamento de 100 milhões de euros para concordar com a saída do profissional, que recentemente chegou a se despedir dos colegas e se dirigiu ao México para acertar contrato com o novo clube.

Santos mudou a numeração de Uribe e Jobson. O volante ficou com a 8 deixada por Cueva e o atacante ficou com a 20. Uribe usou o número 20 em boa parte de sua carreira. Agora vai? 🙏🏾 — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) February 10, 2020

Aliás, a Federação Mexicana de Futebol também entrou nesta história. A pedido do Pachuca, solicitou através da Fifa a transferência de Cueva. Assim, a CBF foi acionada para comunicar o seu filiado a respeito da situação. É provável que, diante do imbróglio, a instituição máxima do esporte conceda uma liberação forçada ao atleta, para que este possa exercer a profissão. A partir disso, os clubes terão que entrar em um acordo quanto ao ressarcimento. Com os 100 milhões de euros, valor da multa rescisória, é algo fora do padrão, a intenção do Santos é obter, no minimo, os US$ 7 milhões que ele precisa repassar ao Krasnodar, da Rússia, por conta da aquisição dos direitos econômicos do atacante no início de 2019. O atual contrato do peruano,que disputou apenas 17 jogos na Vila Belmiro, vai até dezembro de 2022.

