Caxias surpreende, bate Grêmio e conquista primeiro turno do Gauchão 2020

​Na tarde deste sábado (22), Caxias e ​Grêmio se enfrentaram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, valendo o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho 2020. Durante a fase de classificação, o clube grená não se intimidou diante do Tricolor e venceu em plena Arena por 2 a 0. Hoje, na final, mostrou mais uma vez não ter medo de rival algum no Estado: com uma boa atuação especialmente na segunda etapa, tornou a vencer o Imortal, desta vez por 1 a 0, e sacramentou a primeira ‘zebra’ da temporada. O gol único da partida foi anotado pelo camisa 10 do Caxias, Diogo Oliveira. Festa da torcida do Grená do Povo!

Primeiro tempo

Chegando à final com campanha geral superior em relação ao Grêmio, o Caxias não deu vida fácil ao rival durante os primeiros 45 minutos. Marcando muito forte – especialmente a partir da intermediária defensiva -, o clube grená não permitiu chances agudas ao forte sistema ofensivo tricolor. Pouco criativo e inspirado, o Tricolor sucumbiu à organização tática do adversário e não assustou o goleiro Marcelo Pitol uma vez sequer. Intensidade e marcação forte não faltaram e culminaram em quatro cartões amarelos, mas finalização… Nada.

Segundo tempo

​Diferentemente do primeiro tempo, a segunda etapa foi menos amarrada e um pouco mais franca. Aos 14′, Alisson cobrou falta com perfeição, obrigando defesa espetacular de Marcelo Pitol. A resposta não tardou, com o Caxias quase tirando o zero a zero do marcador aos 20′, mas cabeçada de Gilmar passou raspando a trave de Vanderlei. A partir da metade da etapa final, o goleiro gremista se tornaria o destaque ‘solitário’ da equipe, fazendo duas intervenções sensacionais aos 26′ e aos 33′, impedindo gols de Tilica e Bruninho. Mas a pressão grená só aumentou e foi recompensada aos 36′, quando Diogo Oliveira aproveitou bate e rebate dentro da grande área e fuzilou para a meta adversária, levando a torcida da casa à loucura.

