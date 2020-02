Caxias x Internacional | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Os dois times vêm de momentos importantes e decisivos para o restante da temporada e se cruzam logo na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Neste sábado, no estádio Centenário, o Caxias, que no último sábado conquistou o primeiro turno do Estadual, recebe o ​Internacional, que na quarta-feira garantiu classificação à fase de grupos da Libertadores da América.

Ficha técnica​ Caxias x Internacional​ ​Data 29/02/2020​ ​Hora 19h (horário de Brasília)​ ​Local Centenário, em Caxias do Sul​ ​Árbitro ​Douglas Schwengber da Silva ​Onde assistir ​SporTV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Caxias Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Eduardo Diniz; Juliano, Felipe Tontini, Diogo Oliveira e Léo Tilica; Juninho Potiguar e Gilmar (Da Silva). ​ ​Internacional ​Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato e D’Alessandro; Marcos Guilherme e Thiago Galhardo.

O time grená tem dois desfalques para a partida. O lateral-esquerdo Bruno Ré e o meio-campista Carlos Alberto, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão automática. Em compensação, o centroavante Da Silva fica novamente à disposição. Já o Colorado deve levar a campo uma equipe mista, mas, por exemplo, com D’Alessandro, que recebeu o cartão vermelho diante do Tolima. Musto, expulso no Gre-Nal de duas semanas atrás, é baixa confirmada.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

CAXIAS​ INTERNACIONAL​ ​Caxias 1 x 0 Brasil de Pelotas (02/02) ​Inter 2 x 0 Novo Hamburgo (08/02) ​Caxias 1 x 1 Botafogo (05/02)* ​Inter 2 x 0 Universidad de Chile (11/02)** ​Esportivo 1 x 0 Caxias (09/02) ​Inter 0 x 1 Grêmio (15/02) ​Caxias 1 x 0 Ypiranga (16/02) ​Tolima 0 x 0 Inter (19/02)** ​Caxias 1 x 0 Internacional (22/02) ​Inter 1 x 0 Tolima (26/02)**

Pelo lado do Caxias, mesmo já estando classificado à final do Gauchão, a ideia é focar ao máximo neste segundo turno para, quem sabe, antecipar uma eventual conquista da competição. Já o Inter, que na próxima terça já enfrentar a Universidad Católica-CHI, deverá lutar com o Grêmio pela vaga restante na decisão. Ou seja, não pode vacilar nesta arrancada.

*Copa do Brasil

**Libertadores