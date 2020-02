Ceará anuncia demissão de treinador Argel Fucks

Estamos apenas no dia 9 de fevereiro e temos, oficialmente, a primeira ‘queda’ da Série A em 2020. Nas primeiras horas da manhã deste domingo, o ​Ceará SC utilizou suas plataformas oficiais para comunicar a demissão do treinador Argel Fucks. A gota d’água foi o empate em 0 a 0 do último sábado (8) contra o ABC-RN, compromisso válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, competição na qual o Vozão ainda não obteve vitórias nesta temporada.

​​Contratado pelo Vozão na reta final do Brasileirão passado (novembro/19) – em um movimento que gerou enorme debate, já que o comandante estava empregado pelo CSA à época -, Argel Fucks passou longe de conseguir emplacar um bom trabalho à frente do time alvinegro, se despedindo do Ceará com um retrospecto simplesmente assustador: oito partidas oficiais disputadas, com uma vitória, seis empates e uma derrota.

Junto do técnico, também deixam o clube o auxiliar Glebson Barroso e preparador físico Daniel Azambuja. Ainda não há maiores informações acerca de quem será seu substituto.