Centauro abre 300 vagas de emprego no Brasil; confira os cargos

Fundada em 1981 por Sebastião Bomfim Filho, a Centauro faz parte de uma rede brasileira multicanal de artigos esportivos com a missão de democratizar o esporte e moda casual no Brasil. A companhia possui mais de 180 lojas em 22 estados do Brasil e Distrito Federal, além de contar com dois centros de distribuição localizados em Extrema, Minas Gerais, e Jarinu, São Paulo. A Centauro também comercializa produtos por comércio eletrônico e aplicativo para dispositivos móveis.

Em 2015, o site Centauro foi eleito pelo prêmio E-bit, de votação popular, como a melhor loja do e-commerce na categoria moda e acessórios.Em 2016, pelo segundo ano consecutivo, a centauro foi eleita preferida dos paulistanos para loja de material esportivo, segundo a pesquisa ‘O melhor de São Paulo – Serviços”, do Jornal Folha de São Paulo.

Recentemente, a Centauro abriu 309 novas vagas de emprego para diversas regiões do país. Veja os cargos:

Vagas disponíveis

As vagas estão distribuídas nos seguintes cargos:

Vendedor

Assistente de Loja

Auxiliar de Loja

Assistente de Categoria

Operador de Caixa

Supervisor de Vendas

Vendedor de Loja

Assistente Administrativo

Analista de Recrutamento e Seleção

Jovem Aprendiz

Consultor de Loja

Assistente de Estoque

Estoquista

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/centauro/vagas.