Centro de Diagnóstico de Penedo produziu mais de 21 mil exames em um ano

A oferta de exames de imagem por equipamentos de ponta, com resultado pronto em breve espaço de tempo, é uma realidade para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Penedo desde o ano passado. O serviço que também é referência para a região está disponível no Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes.

Reinaugurado há um ano, o setor de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo ganhou novos equipamentos, reforma e ampliação de sua estrutura e expansão da oferta de exames graças ao trabalho do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

Com apoio de parlamentares da bancada federal alagoana e utilização de recursos próprios do município, a gestão que mais avanços promove para o povo de Penedo modernizou o setor que tinha equipamentos ultrapassados, do tipo que usavam ‘filme ou chapa’, com imagens de baixa resolução e entrega demorada por depender da revelação das imagens fora de Penedo.

O atraso do passado foi substituído por recursos modernos, como o uso da telemedicina, avanço que permite o envio do exame produzido no Centro de Diagnóstico pela Internet para análise de médico especialista, com retorno do laudo em até 36 horas ou no prazo de 04 horas, quando se tratar de caso de urgência.

Além da agilidade na realização do exame e da entrega do resultado ao paciente, os investimentos viabilizados pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura geraram a ampliação dos serviços.

Reinaugurado em 19 de fevereiro de 2019, o Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes realizou 21 836 exames em um ano de sua nova configuração, a saber:

2932 Mamografias

7082 Radiografias

9681 Ultrassonografias Gerais

1363 Ultrassonografias Obstétricas e morfológicas

448 Ultrassonografias com Doppler Colorido De Vasos

10 Ultrassonografias com Doppler de Fluxo Obstétrico

320 Ecocardiografias Transtorácicas ( Ecocardiograma)

“Outro ponto inquestionável é o envolvimento dos colaboradores. Seria impossível atingir tais resultados sem o engajamento da equipe. A participação destes na construção das metas e objetivos e os meios para alcançá-los despertou o senso de responsabilidade de cada um para viabilizar o projeto, afastando rótulos negativos que, por vezes são impostos aos servidores públicos, colaborando para um ambiente profissional profícuo”, destaca Marcia Novari, diretora do Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP