“Chocolate com Pimenta” deve ser a substituta de “Cabocla” no Canal VIVA – Bastidores

A estreia está prevista para o mês de abril.

Tudo indica que “Chocolate com Pimenta”, escrita por Walcyr Carrasco em 2003, será a substituta de “Cabocla” no Canal Viva. A estreia da trama estrelada por Mariana Ximenes e Murilo Benício estreará a partir de abril.

Outras duas novelas já foram confirmadas para este ano no canal do Grupo GloboSat.

“Mulheres de Apaixonadas”, de Manoel Carlos, substituirá “O Clone” em agosto. E “Brega e Chique”, de Cassiano Gabus Mendes”, a partir da próxima quarta (19), ocupará a faixa ocupada por “Selva de Pedra”.

Em 2020, o Canal Viva comemora seus 10 anos.

As três próximas novelas do Canal VIVA foram sucessos de audiência no passado.