Cirurgia é realizada com sucesso, e Talles Magno inicia processo de recuperação

​O atacante Talles Magno, do ​Vasco da Gama, passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A intervenção no pé esquerdo do atleta começou às 7h30min e terminou, com sucesso, por volta das 9h20min.

O Talles Magno está 8 meses no profissional, sofreu a sua segunda lesão num espaço de 4 meses, e em ambas não estava a serviço do Vasco. Será que ele vai ser esses jogadores que se lesionam com facilidade? — Carlos (@ColunadoCarlos) February 26, 2020

Durante a folga de Carnaval, o profissional se machucou ao pisar em falso em uma pedra dentro de uma piscina natural. Na última segunda-feira, ao se reapresentar, estava com o local bastante inchado. Foi examinado pelos médicos do Vasco e submetido a exames de imagem, que constataram fratura no quinto metatarso, mesma região que fez Neymar passar por operação às vésperas da Copa do Mundo de 2018.

deixa eu falar aqui que acho que o talles magno não joga mais pelo vasco, vide o paulinho — bler (@cbler_) February 25, 2020

Agora, Talles, que receberá alta nesta quinta, dará início ao processo de recuperação, e a tendência é de que fique, ao menos, três meses longe dos gramados. A volta aos treinos, se tudo ocorrer dentro do planejamento, está prevista para o final do mês de maio. Desde o ano passado, o atacante é visto como o principal talento do time carioca.

Para mais notícias do Vasco, clique ​aqui.