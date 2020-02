Claudia Rodrigues e sua filha falam com exclusividade ao Domingo Espetacular – Bastidores

Pela primeira vez a jovem fala sobre a doença que a mãe enfrenta há 20 anos.

Claudia Rodrigues esteve internada até a tarde desta sexta-feira, dia 14/2, quando recebeu alta após permanecer 18 dias no hospital. Mesmo com dificuldades de falar, a atriz conversou com exclusividade ao Domingo Espetacular que vai ao ar neste fim de semana (16/02). Com bom humor, ela revela qual a primeira coisa que gostaria de fazer agora que está recuperada: “Tomar um sorvete”.

A filha da atriz, Iza, pela primeira vez revela na televisão como a mãe tem enfrentado, ao longo de 20 anos, a esclerose múltipla.

O programa traz uma reportagem sobre um golpe que faz muitos consumidores que valorizam algumas marcas comprar produtos falsos. A equipe conta todos os detalhes da ação que faz muita gente comprar gato por lebre.

Mariana Weickert vai à Amazônia contar a história de uma mulher que perdeu o couro cabeludo numa embarcação e agora ajuda outras vítimas que vivem o mesmo drama.

E tem coreano no pagode! A revista eletrônica da Record TV encontrou um deles batucando no Rio de Janeiro. Será que esta mistura dá samba?

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45.