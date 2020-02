Cláusula de Coutinho pode levar Barcelona a pagar mais de R$ 1 bilhão por astro do Liverpool

Sofrendo com um elenco para lá de curto e cheio de desfalques nesta temporada, o Barcelona parece disposto a não vacilar para contratar na próxima janela. Depois de penar para trazer ​um atacante que só pode ser usado em La Liga, os catalães miram seus esforços para trazer Sadio Mané, do Liverpool. Mas a tarefa não será nada fácil.

Segundo o ​Daily Mail, da Inglaterra, ​o Barça vai precisar desembolsar uma quantia recorde caso queira contar com o senegalês dos Reds. Isso porque, uma cláusula inserida no acordo de Philippe Coutinho (que à ocasião custou 145 milhões de libras) determina que o Barcelona tem que pagar 89 milhões de libras a mais do que o valor de mercado para qualquer jogador que o clube quiser comprar junto ao Liverpool.

Como Mané tem um valor atual de 135 milhões de libras de acordo com o site ​Transfermarkt, isso significa que os blaugranas teriam que pagar um mínimo de 225 milhões de libras (R$ 1,27 bilhão na cotação atual) se quiserem trazê-lo. Ou seja, passaria – e muito – o valor recorde da venda de Neymar ao