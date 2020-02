CNN Brasil revela fachada na Avenida Paulista – Bastidores

Canal também inaugura totem expandido da marca no hall da sede da CNN Brasil em São Paulo.

A partir de hoje, a principal avenida da mais importante cidade da América Latina tem uma nova atração: a fachada da sede da CNN no Brasil. Em destaque estão a logomarca do maior canal de notícias do mundo e um painel de lead que exibirá, a partir de março, a programação ao vivo do canal. Instalado do lado interno e com visibilidade frontal para a Paulista, as novidades já estampam a fachada do icônico prédio Brazilian Financial Center, no número 1374.

Os novos elementos visuais prometem despertar a atenção das mais de 32 milhões de pessoas que circulam pela avenida todos os meses. No hall do prédio, o público interage com um totem de 2 metros de altura com a marca da CNN, ladeada por um painel com a história de Robert Edward “Ted” Turner e a criação do canal de notícias, que completa 40 anos em junho.

Com seus arcos marcantes, que reaparecerão com as luzes dos estúdios da CNN, o prédio tem diante da sua porta de entrada um dos acessos à estação Trianon do Metrô, fica a 500 metros do Museu de Arte de São Paulo, o MASP.

Mas não é só isso. A sede da CNN traz uma inovação entre as emissoras brasileiras: além de acompanhar a programação na tela, os pedestres da Paulista poderão visualizar os estúdios em funcionamento, como ocorre na região da Times Square, em Nova York, e em pontos de grandes aglomerações nos Estados Unidos.

“É um dia especial para todos nós da CNN que estamos há cerca de um mês da estreia. As pessoas que circulam diariamente pela principal avenida do Brasil terão a oportunidade de acompanhar a nossa programação ao vivo, algo inédito em nosso País. Outro atrativo nesse período de implantação do canal no Brasil será o totem de 2 metros de altura com a marca da CNN na entrada da sede. Com toda certeza será mais um ponto turístico da capital paulista”, afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio da CNN Brasil.

Maior marca de notícias do mundo, a emissora tem suas sedes globais em Atlanta e Nova York e, somadas a uma gigantesca indústria de notícias com redações em todos os continentes, produzem conteúdo que cobre mais de 212 países e territórios.

A CNN faz parte da WarnerMedia, um dos maiores grupos de mídia e entretenimento do mundo. Entre as suas principais empresas estão gigantes de mídia como HBO, Warner Bros., DC Comics, Cartoon Netwoork e TNT.

Sobre a CNN Brasil

A CNN Brasil é conduzida pelo grupo brasileiro de mídia, conforme acordo de licenciamento de marca estabelecido com a CNN International Commercial (CNNIC), que abrange o acesso a certas propriedades, incluindo conteúdo da CNN International. O canal de notícias 24 horas estará disponível em março de 2020 para assinantes da TV paga e também nas plataformas digitais.