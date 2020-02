Cogitado no Vasco, Alan Kardec revela planos para sua carreira e explica possível volta ao Brasil

​Alan Kardec já foi cogitado no Vasco por diversas vezes. Neste começo de ano não foi diferente e muitos torcedores ficaram animados com a possibilidade de o negócio acontecer. O jogador, que foi revelado pelo ​Cruz-Maltino, também nunca escondeu a vontade de vestir novamente a camisa vascaína. O grande problema sempre foi o alto salário que o goleado recebe na China.

Em entrevista ao jornal “O Lance!​”, o centroavante falou sobre as férias forçadas que está tendo por causa do “coronavírus”, e o cancelamento da pré-temporada no futebol asiático.

“Tem uma semana que estou no Brasil. Na verdade são férias forçadas já que, infelizmente, estamos com um problema sério no país e nós não podemos estar lá fazendo nossa pré-temporada. Em virtude disso, as competições estão paradas, não temos datas para iniciar, então, infelizmente, com tudo isso acontecendo, tive a oportunidade de poder prestigiar mais uma vez o Carnaval daqui”, afirmou.

Kardec também não descartou uma volta ao Brasil, mas ressaltou que o projeto tem que ser muito bom para todas as partes envolvidas na negociação. O atacante também disse que, o objetivo neste momento, é cumprir o contrato com o Chongqing Lifan; vínculo vai até 2022.

“Interesse de voltar eu acho que tenho, tem que juntar tudo, interesse recíproco. O clube queira de verdade, que foi o que aconteceu no final do ano, mas muitas coisas mudaram desde então e renovamos. Essa vontade, claro que ela existe, mas eu penso somente no contrato que eu tenho para cumprir e dar sequência ao meu trabalho”, completou.