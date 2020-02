Colômbia x Brasil | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Classificada com quatro vitórias em quatro jogos, a ​Seleção Sub-23 do Brasil inicia, nesta segunda-feira (03), sua participação no quadrangular final do torneio pré-Olímpico da Colômbia. Seu primeiro adversário nesta fase mais aguda da competição será justamente o time da casa. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Colômbia x Brasil​ ​Motivo: ​Quadrangular final do Pré-Olímpico da Colômbia ​Data: ​03/02/2020 ​Hora: ​22h30 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Alfonso López, em Bucaramanga (COL) ​Árbitro: ​Angel Arteaga (VEN) ​Onde assistir: ​SporTV

Prováveis escalações

​Provável Colômbia: ​Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Atuesta, Alvarado, Edwin Centré, Benedetti, Carrascal; Ricardo Márquez. ​Provável Brasil: ​Ivan; Dodô, Bruno Fuchs, Nino e Iago; Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Pedrinho, Paulinho, Antony; Matheus Cunha.

Donos da casa, os colombianos encaram a Seleção Brasileira com força total. Além do retorno do volante e capitão Atuesta – cumpriu suspensão na última rodada da fase de grupos -, Mender García, atacante, está recuperado de um quadro febril e volta a ficar à disposição.

Pelo lado da Canarinho, André Jardine também não tem baixas: Pedrinho já não sente dores na coxa e está pronto para retornar ao time titular. Apesar do elenco completo, é provável que vejamos uma escalação modificada em relação à fase de grupos, especialmente na defesa. O alto número de gols sofridos levou a comissão técnica brasileira a testar novas opções nos últimos treinos, com Dodô, Iago e Fuchs substituindo Guga, Caio Henrique e Bambu.

Campanha da competição

​Colômbia ​Brasil ​Argentina 2 x 1 Colômbia (18/01) ​Peru 0 x 1 Brasil (19/01) ​Colômbia 4 x 0 Equador (21/01) ​Brasil 3 x 1 Uruguai (22/01) ​Venezuela 1 x 2 Colômbia (27/01) ​Bolívia 3 x 5 Brasil (28/01) ​Colômbia 0 x 0 Chile (30/01) ​Brasil 2 x 1 Paraguai (31/01)

Enquanto a Colômbia avançou ‘raspando’ ao quadrangular final – segunda posição do grupo B com o mesmo número de pontos do Chile, levando a melhor somente no saldo -, a Canarinho emplacou a melhor campanha da fase de grupos, com 100% de aproveitamento e onze gols anotados. Vale lembrar que apenas as duas melhores classificadas neste quadrangular final garantem vaga direta nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.