Com 12 episódios, “Segunda Chamada” traz novas histórias de superações – Bastidores

Moacyr Franco e Ângelo Antônio estarão na segunda temporada da série.

A próxima temporada do “Segunda Chamada” contará com participações especiais. Para atuarem na nova safra de episódios, foram convidados: Moacyr Franco, Ângelo Antônio, Flávio Bauraqui, Pedro Wagner, Rui Ricardo Diaz e Jennifer Dias.

Na segunda temporada, os corredores da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus recebem novos alunos, que carregam seus dramas pessoais, mas também uma imensa vontade de vencer. A realidade no novo ano letivo é mais preocupante do que o habitual e o baixo número de matrículas ameaça, inclusive, a existência do curso noturno. Com uma nova configuração, novos conflitos entre os alunos vêm à tona. Afinal, faz-se necessário exercitar a tolerância e o respeito dentro dos muros do colégio.

Com 12 episódios, cada um deles traz uma nova história de superação, que os educadores Jaci, Lúcia, Eliete, Sônia e Marco André serão obrigados a gerenciar, além do desenrolar de suas vidas pessoais. A série convida à reflexão sobre temas de relevância social, como abusos e intolerância racial, alcoolismo, adoção, transtornos e, claro, os problemas da educação pública. “É um privilégio estar fazendo a segunda temporada dessa série, que trata de temas tão relevantes. Temos agora novos alunos e, portanto, novos atores, que irão protagonizar histórias muito interessantes e emocionantes, assim como os nossos professores”, conta Joana Jabace, responsável pela direção artística da obra.

Obra da Globo em parceria com a O2 Filmes, “Segunda Chamada” é escrita por Carla Faour e Julia Spadaccini, com Maíra Motta, Marco Borges e Dino Cantelli. A série conta com direção artística de Joana Jabace, direção geral de Pedro Amorim e direção de Henrique Sauer. O novo elenco conta com Moacyr Franco, Ângelo Antônio, Flávio Bauraqui, Pedro Wagner, Rui Ricardo Diaz, Jennifer Dias entre outros.

Na Globo, a série tem previsão de estreia para abril.