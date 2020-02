Com ajuda de Luxa, Verdão faz nova tentativa para contratar Hulk; atacante analisa e define futuro

​ Desde que Luxemburgo chegou ao Palmeiras, o treinador vem insistindo para o clube contratar um atacante de qualidade. A ideia do comandante é ter um jogador ofensivo que seja protagonista ao lado de Dudu. No começo do ano, Michael foi tentado, mas acabou indo para o Flamengo. Com isso, a prioridade se tornou Rony, do Athletico-PR; o Furacão fez uma série de exigências e está finalizando a renovação com o atleta.

Sem obter sucesso nas duas transações, a diretoria voltou a observar o mercado e o nome de Hulk ganhou mais uma vez força nos bastidores. Os dirigentes ​palmeirenses entenderam que por causa da epidemia do coronavírus na China, existiria a chance de finalmente repatriar o craque. Segundo apuração do​ UOL Esporte , novos contatos foram feitos para contratar o atacante do Shanghai SIPG .

No entanto, o salário bastante elevado para contratar o jogador assustou o Verdão logo de início. Ele não estava disposto a diminuir consideravelmente seus vencimentos mensais para retornar ao Brasil nesse momento. O artilheiro prioriza a permanência no futebol asiático e deixa a possibilidade para voltar ao futebol nacional em um futuro próximo. O medalhão já foi tentado pelo clube paulista algumas vezes nos anos anteriores. Com mais uma conversa frustrada, o Alviverde tenta encontrar esse perfil de jogador ainda nesta janela de transferências.

@Palmeiras Porque Palmeiras não entra contratar Soteldo, Sanches, Ricardo Goulart que esta querendo sair China. Para contratar Marony é melhor usar base. Palmeiras precisa contratar jogadores experientes que chega ser titular. Hulk também quer voltar pro Brasil. Acorda Galliote! — Luizãorp (@Luizaorp18) February 9, 2020

Luxemburgo era o grande entusiasta para a eventual contratação, aprovando de imediato a tentativa e fez força nos bastidores para o negócio avançar. Para o treinador, o craque se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do Palmeiras na atual temporada e chegaria para ser titular absoluto do time. Outras oportunidades de negócios estão sendo analisadas internamente pela diretoria.