Com ajuda de patrocinador, Cruzeiro busca repatriar Marcelo Moreno

Apesar do planejamento modesto devido as dificuldades financeiras, a diretoria do ​Cruzeiro vai ao mercado por novos nomes. A Raposa começa bem a temporada, ocupando a primeira colocação do Campeonato Mineiro. Até aqui, foram três partidas disputas, com três vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, estando com 100% de aproveitamento. ​

Diante da boa fase, a diretoria ainda busca mais contratações visando deixar o grupo mais forte. Na manhã deste sábado (08), o nome de Marcelo Moreno foi cogitado como um dos possíveis reforços do técnico Adilson Batista. De acordo com o site ​’Superesportes’, Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH, ajudaria o clube nas tratativas.

Atualmente no Shijiazhuang Ever Bright, da China, o medalhão recebe 1,7 milhão de reais por mês e estaria disposto a voltar ao futebol brasileiro. Com 32 anos de idade, Moreno tem contrato até janeiro de 2021 e, de acordo com o site T ransfermarkt, o atual valor de mercado é de 450 mil euros, cerca de 2 milhões de reais. O boliviano acumula duas passagens pela equipe azul: de 2007 a 2008 e 2014.

