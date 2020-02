Com aval de Jesus, Flamengo pode negociar Piris da Motta e mais dois atacantes para o Bahia

​O Flamengo joga nesta quarta-feira (19), mais uma final: enfrenta o Independiente Del Valle no primeiro jogo da Recopa. Os jogadores ​Rubro-Negros já estão no Equador e realizam nesta tarde (18), o último treinamentos antes do confronto. Sem Gabigol (suspenso), o centroavante Pedro terá a chance de ser titular pela primeira vez com a equipe principal.

Enquanto a equipe se prepara para mais uma decisão, internamente, os dirigentes flamenguistas tentam fechar o elenco neste primeiro semestre. Um lateral-direito ainda deve ser contratado e três saídas ainda podem acontecer. De acordo com o jornalista ​Gabriel Reis, o Bahia está interessado nos atacantes Orlando Berrío e Lincoln, além do volante Piris da Motta. O Fla aceita negociá-los, mas faz exigências.

Ainda segundo o repórter, o Flamengo deseja receber uma compensação financeira para liberar o trio. O Bahia sinaliza com empréstimos sem custos e pagando os salários dos atletas. Nesses moldes, a diretoria do Fla não tem muito interesse, já que a prioridade é lucrar nessas três negociações. A cúpula do Tricolor de Aço conta coloca o ótimo relacionamento com os diretores do Mengão como um trunfo nos eventuais acordos.

Segundo o @PaparazzoRN, o Bahia mostrou interesse nos jogadores Berrio, Lincoln e Piris Da Motta. Viriam por empréstimo, tendo 100% dos seus salários pagos pelo Esquadrão, em troca o Flamengo teria a preferência d compra por 3 jogadores da base do Bahia, que não foram informados. pic.twitter.com/vywdfMwg7v — Bahea Para Sempre (@BaheaSempre) February 16, 2020

O trio não está nos planos de Jorge Jesus. Com um elenco recheado de ótimos jogadores, é normal que alguns atletas fiquem encostados no elenco e acabem saindo. Isso acontece em qualquer grande clube do futebol mundial. Lincoln ainda tem prestígio internamente e, até por isso, o Flamengo ainda acredita que poderá embolsar milhões com uma possível venda do jovem de 19 anos.