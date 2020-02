Com Cacá na reserva e nome de peso entre os titulares, Cruzeiro terá mudanças contra o Uberlândia

​No domingo (01), o​ Cruzeiro enfrenta o Uberlândia, às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O time azul é o quinto colocado do estadual, com 11 pontos, enquanto que o Tombense ocupa a primeira colocação, com 14. Para o duelo do final de semana, o técnico Adilson Batista promete novidades.

No treinamento na tarde desta quarta-feira (26), o técnico projetou Arthur entre os onze iniciais, deixando Cacá no banco de reservas. O meio-campo, deve ser escalado com o trio Pedro Bicalho, Filipe Machado e Jadsom. Já Jhonata Robert deve começar no banco de reservas.

Apesar de muitas novidades, o volante Adriano, que seria uma das opções de Adilson, sentiu dores no púbis e deixou a atividade mais cedo e não deve ficar à disposição para o duelo. Robinho, outro também que seria uma das possibilidades, sentiu desgaste na panturrilha e não treinou.

Primeiro esboço de time tem Cacá fora e Arthur entre os titulares. Formação com três volantes: Fábio; Valdir, Arthur, Léo e João Lucas; Filipe Machado, Jadsom, Pedro Bicalho, Maurício, Everton Felipe e Marcelo Moreno pic.twitter.com/6Jeh9YmGyN — Samuel Venâncio™ (@samuelvenancio) 26 de fevereiro de 2020

De acordo com o jornalista​ Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, a novidade pode ficar por conta de Marcelo Moreno. O artilheiro treinou na equipe titular nesta quarta-feira (25), e pode começar na equipe principal. O clube estaria apenas esperando a regularização no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ter o boloviano.