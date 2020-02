Com chave de ouro! Ganhar a Recopa significa fechar um ciclo e iniciar outro

​Sempre vai ter alguém a dizer que a ​Recopa Sul-Americana, que começa a ser jogada nesta quarta-feira, é uma competição secundária. E que, portanto, conquistá-la não gera grandes consequências. Bem, até pode ser. Mas este título tem, sim, um simbolismo.

A Recopa coloca frente a frente os dois times que se sobressaíram no continente na temporada anterior. Portanto, é quase que um coroamento à campanha de quem conquistou a Libertadores da América ou a Copa Sul-Americana. Erguer este troféu significa a consolidação de um ciclo, praticamente uma ponte entre o que aconteceu no passado e o que pode vir a acontecer no futuro. E outra: é uma competição internacional, com visibilidade, com reconhecimento. Não existe razão alguma para tratá-la com desdém ou para vislumbrá-la apenas de canto de olho.

Obviamente que, para um um clube grande, só a Recopa não basta. Se o ​Flamengo, por exemplo, chegar ao final do ano com esta taça sendo a mais importante, algo terá dado errado. Mas, frente ao Independiente del Valle, do Equador, o time de Gabigol, Bruno Henrique e companhia possui a chance de continuar a construir um caminho de sucesso iniciado em 2019. Afinal, quem não gosta de ganhar?