Com Gauchão “às ganhas” e Libertadores em paralelo, Grêmio altera planos para o grupo

​Entre 29 de fevereiro e 1º de abril, o ​Grêmio disputará nada menos do que nove jogos, que compreendem toda a fase classificatória do segundo turno do Campeonato Gaúcho e, também, o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores da América. Pois diante da perda do título do primeiro turno do Estadual, o Tricolor ficou obrigado a rever seus planos.

Se a equipe tivesse derrotado o Caxias no final de semana, já estaria automaticamente classificada à decisão do Gauchão, podendo fazer testes nos compromissos regionais e se dedicar quase que exclusivamente ao início de trajetória na competição continental. Agora, se quiser se qualificar para a decisão estadual, precisará ser campeão do segundo turno, o que o obriga naturalmente a entrar em campo com praticamente o que tem de melhor à disposição. “Podíamos ter encurtado esse caminho, mas agora vamos ter que buscar no segundo turno, com Libertadores no meio. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra“, disse o técnico Renato Portaluppi logo após o revés do último sábado.

DATA​ PARTIDA​ COMPETIÇÃO​ ​29/02 Grêmio x Juventude​ Campeonato Gaúcho​ ​03/03 América de Cali-COL x Grêmio​ Libertadores da América​ ​08/03 Pelotas x Grêmio​ Campeonato Gaúcho​ ​12/03 Grêmio x Inter ou Tolima-COL​ Libertadores​ da América ​15/03 Grêmio x São Luiz​ Campeonato Gaúcho​ ​18/03 Universidad Católica-CHI x Grêmio​ ​Libertadores da América ​21/03 Inter x Grêmio​ Campeonato Gaúcho​ ​25/03 Grêmio x Ypiranga​ Campeonato Gaúcho​ ​01/04 Novo Hamburgo x Grêmio​ Campeonato Gaúcho​

O grupo gremista se reapresenta nesta terça-feira já de olho no duelo contra o Juventude, sábado, na Arena. Depois, na terça-feira, entrará em campo em Cali, na Colômbia, diante do América. No calendário gremista, até o mês de abril, há um Gre-Nal no dia 21 (no Beira-Rio, pelo Gauchão) e poderá haver outro, dia 12, caso o Colorado chegue à fase de grupos da Libertadores. Se isso ocorrer, a partida será jogada na Arena.

