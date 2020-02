Com grande atuação de Osvaldo, Fortaleza segue vivo na Sul-Americana e Ceni revela: “Pensar grande”

​ A noite dessa quinta-feira (13) não foi nada agradável para a torcida do ​Fortaleza . O time foi derrotado por 1 a 0 pelo Independiente na Argentina, em jogo de ida pela primeira fase da Copa Sul-Americana . Após a partida, o técnico Rogério Ceni se não deixou se abalar pelo resultado e elogiou a postura da equipe. Além disso, o treinador já saiu de campo pensando no próximo duelo, no dia 27, na Arena Castelão.

De acordo com as informações do site ​Diário do Nordeste , o treinador foi firme e mostrou que o Tricolor do Pici irá apresentar mais atitude no próximo jogo, focando em conquistar a vitória dentro de casa com mais de 33 mil torcedores apoiando o time. “Quando o Independiente chegar a Fortaleza, os títulos não caminham juntos. Lá serão 11 conta 11 com 30 graus de temperatura. Vamos pra dentro deles como fomos aqui”, disse.

Além disso, destacou o orgulho que sente pelos atletas leoninos e pela forma ofensiva que atuaram. “Fico triste pelo resultado negativo e pelas oportunidades que desperdiçamos. Sinto orgulho dos meus jogadores, deixaram o melhor dentro de campo. Ninguém quer perder gol. Criamos mais oportunidades claras, isso é um conceito de jogo. Acho que 1 a 1 seria mais justo, mas temos mais 90 minutos na volta e vamos tentar reverter esse quadro” completou.

Para a partida, o treinador optou por iniciar com jogadores velocistas como titulares e afirmou que o motivo da mudança seria que o grupo iria precisar mais de rapidez e menos de referência dentro da área. “Precisava de velocidade, não de referência. Não vai mudar esse cenário para o jogo da volta, então temos que nos preparar. Acho completamente possível (vencer) com o apoio da nossa torcida”, ressaltou.

Fortaleza jogando como time grande, parece até que é veterano na Sul americana mas sendo que é sua estreia. Linha de defesa bem posicionada, contra-ataque armado em velocidade e ligações diretas bem feitas. Destaque para o Oswaldo que criou boas jogadas e teve a melhor chance. — Jhonata Fernandes (@jhonataf_) February 14, 2020

Ontem o Fortaleza perdeu muitos gols na estreia da Sul Americana. É aquele ditado quem não faz leva . E o Fortaleza perdeu por 1 a zero . — Diego Lopes (@diego_lo2039) February 14, 2020

Sei que o time do Fortaleza perdeu o jogo de ida na copa Sul Americana, porém a muito tempo eu não via uma equipe jogar com um volume de jogo e domínio de bola muito bom. No primeiro tempo criou as melhores chances. Esse time ainda vai surpreender durante o ano de 2020. — Thiago Jorge (@ThiagoJ10714012) February 14, 2020

