Com licenciamento e CNH digital, motorista pode deixar a carteira em casa; Entenda

O Departamento de Trânsito Estadual (DETRAN) passou a emitir o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) de forma eletrônica (CRLV-e). A medida foi anunciada desde o dia 04 de fevereiro no Paraná.

A partir de agora, todos os dados que constam no documento também ficarão disponíveis através de consulta on-line, via celular, ou também na folha impressa pelo condutor.

A novidade vai gerar uma economia para os proprietários dos veículos. O custo de um novo certificado de licenciamento no Estado vai ser de R$ 86,50 e R$ 83,38 de multa para quem for pego dirigindo sem o documento.

Porém, vale destacar que o órgão continuará enviando o documento em papel moeda até 2021. Após isso, a versão digital será a única disponível.

De acordo com dados do Departamento local, entre 2017 e 2019, cerca de 13.632.033 CRLVs foram emitidos no estado. Em 2019, o custo total da emissão foi de R$1,9 milhão para emissão de 24.252 segunda vias.

A partir da criação do modelo digital, os casos de perda ou extrativo do documento poderão ser resolvidos apenas com a impressão da versão online pelo próprio condutor.

Sobre o modelo digital

O sistema para emissão do documento é fruto de uma parceria com a Celepar, empresa que possui mecanismos anti-fraudes eficientes.

Um dos mecanismos está na emissão do documento acompanhado de um QR Code ligado à base nacional de dados. Através do celular, agentes fiscalizadores vão conseguir fazer a leitura dos dados disponíveis no documento de forma simples e eficaz.

Na versão impressa, o motorista poderá acessar o site do Detran ou da Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), portal de serviços do Denatran ou mesmo através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível no Google Play (Android) e App Store (iOS).

Sem atrasos

De acordo com o DETRAN-PR, o acesso à nova função vai ser possível mediante quitação de todos os débitos relativos ao veículo, como por exemplo, IPVA, Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores (DPVAT) e Licenciamento.

A impressão do documento é ideal para quem for viajar com o veículo para um outro país ou mesmo preferir manter a versão em papel na carteira. Na modalidade digital, basta o condutor apresentar sua tela do celular.

Outros estados também já adotaram certificação digital; veja

Além do Paraná, outros estados também aderiram à modalidade de certificação digital, entre eles o Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Roraima, Sergipe e Amapá.