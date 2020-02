Com média inferior a um gol por jogo, Vasco busca “fórmula” para fazer ataque render

A única cara nova do ​Vasco da Gama para 2020, até o momento, é o centroavante Germán Cano. Contratado após se destacar pelo Independiente Medellín, da Colômbia, o atleta já marcou quatro gols na temporada. Aliás, além dele, somente o zagueiro Werley (duas vezes) balançou as redes pelo Cruzmaltino​. Ou seja, está na cara que o técnico Abel Braga ainda busca dar mais efetividade ao setor ofensivo da equipe.

Eu não consigo tirar da minha cabeça que uma boa venda do Marrony e do Talles Magno pode mudar o Vasco de patamar. — #ForaAbel (@Igormonthay1) February 14, 2020

Com seis gols em oito partidas (média de 0,75), o Vasco precisa achar uma fórmula para colocar a bola para dentro. Na visão do treinador, o primeiro passo já foi dado. “Encontramos o que estava preocupando, que era a criação de jogadas. Vencemos o (Oriente) Petrolero (pela Copa Sul-Americana), vencemos a Portuguesa (pelo Campeonato Carioca). Depois já não criamos tanto no segundo tempo (contra o Altos, pela Copa do Brasil), mas poderíamos ter liquidado a partida antes. Encaixamos a marcação, a movimentação, e as chances apareceram. Não foram uma ou duas chances claras, foram várias. E isso aborrece um pouco também os jogadores”, disse Abelão.

Um time q eu admiro é o Vasco mereciam se reguer tem jogadores q pode render

Guarín

Talles Magno

German Cano

Marrony esses jogadores na mão do Larghi Renderia,queria ver o Larghi trabalhar la.. — Guilherme (@Guilher14236377) February 14, 2020

Ultimamente, o ataque vascaíno tem sido formado por Cano, Talles Magno, que terminou 2019 em alta, e Marrony, que chegou a ser sondado pelo Palmeiras. Além deles, Ribamar tenta recuperar espaço. Eliminado na primeira fase da Taça Guanabara, o time carioca tenta, na quarta-feira, avançar à segunda fase da Sul-Americana. Para tanto, entra em campo na Bolívia precisando apenas de um empate após ganhar em casa por 1 a 0. Derrota por um gol de diferença, desde que tirando o seu zero do placar, também serve. Por isso, se calibrar a pontaria, não será nada mal.

