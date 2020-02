Com nomes de Jair Ventura e Larghi entre os cotados, Milton Bivar acerta com novo técnico do Sport

​O ​Sport foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (12). Com o revés, Guto Ferreira não conseguiu se segurar no cargo e foi demitido. Após a saída do comandante, o Leão começou a se movimentar no mercado em busca de um substituto. Daniel Paulista era o nome mais forte dentro do clube. O treinador é um velho conhecido da equipe pernambucana.

Na noite desse sábado (15), o Sport anunciou o novo técnico do time para a temporada de 2020: Daniel Paulista. Além do técnico, o auxiliar-técnico Daniel Cerqueira e o preparador físico Ricardo Henriques, que também já teve passagens pelo Rubro-negro em 2017, integraram a equipe. O treinador é bastante conhecido pela torcida, visto que conquistou a Copa do Brasil de 2008 e o tricampeonato estadual.

Daniel começou sua carreira como auxiliar-técnico do próprio clube em 2015. Ficou à frente do comando técnico no Leão na reta final de 2016 . Após assegurar a permanência do Rubro-negro na elite, teve o vínculo renovado para 2017, mas terminou sendo colocado de volta ao cargo de auxiliar devido ao baixo rendimento no Brasileiro. No ano seguinte, assumiu o Boa Esporte. Na última temporada, acertou com o Confiança e conquistou o acesso à Séria B.

O técnico de 37 anos, que chega à Ilha do Retiro com contrato de um ano, irá disputar o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Série A do Brasileiro. “Desafio gigante, conheço bem a casa. Coloquei o Sport na Sul-Americana quando ninguém mais acreditava e salvei duas vezes do rebaixamento. A gente vai chegar para trabalhar muito no Sport”, disse.

