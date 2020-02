Com olheiros na Itália, Real prepara oferta por destaque do Napoli e reforça concorrência

​O Real Madrid, que neste sábado perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o rival Barcelona, já está se movimentando de olho na próxima janela de transferências. Pensando na temporada 2020/2021, o clube espanhol, segundo informação do jornal ​Mundo Deportivo, mandou olheiros para a partida entre Napoli e Brescia (na última sexta-feira, pelo Campeonato Italiano) com o intuito de observar mais de perto o meio-campista Fabián Ruiz, de apenas 23 anos.

O jogador, que é um dos principais destaques do Napoli, já entrou em campo 30 vezes nesta temporada, tendo marcado três gols e dado duas assistências – ele, inclusive, balançou a rede na partida válida pela 25ª rodada do Calcio. Com contrato até junho de 2023, está com o processo de renovação travado em virtude de uma discordância das partes no que se refere à multa rescisória. Enquanto o meia quer que a mesma seja estipulada entre 80 e 90 milhões de euros, a equipe pretende pedir 150 milhões de euros.

Atualmente, a direção da equipe italiana, para liberar o jovem, pede cerca de 180 milhões de euros, enquanto o Real prepara uma oferta que deve chegar, no máximo, a 80 milhões. Além do time merengue, Barcelona e Juventus também estão interessados em Ruiz. E é justamente esta concorrência que faz com que a extensão do vínculo, por enquanto, não saia do papel.