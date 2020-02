Com permanência assegurada, medalhão fica próximo de ser reforço para Adilson Batista no Cruzeiro

O ​Cruzeiro, dentro de uma nova realidade, vem realizando um bom início de ano em 2020. Na temporada, a equipe celeste soma quatro partidas pelo Campeonato Mineiro, com quatro vitórias e um empate com o América-MG, no último final de semana. Trabalhando na montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Adilson Batista deve receber um reforço em breve.

Um dos atletas que aceitou as condições financeiras propostas pela diretoria para seguir na Toca da Raposa, o experiente Robinho ainda se recupera de problemas sofridos no final de 2019. Na partida contra o Grêmio, no dia 5 de dezembro, o meio-campista machucou o joelho e teve constatadas duas lesões, no ligamento colateral medial e também no ligamento que estabiliza a patela.

Submetido a uma cirurgia antes da virada do ano, o medalhão avançou na recuperação, segundo informou na manhã desta terça-feira (11) o ​repórter Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia . O meio-campista foi liberado pelo departamento médico para iniciar atividades com o setor de preparação física. Sem um prazo definido, a expectativa é que Robinho fique à disposição de Adilson Batista nas próximas semanas.

Neste ano, o Robinho tem tudo pra ser um dos protagonistas positivos do clube. Sem o Thiago Neves por perto, gandaiará menos, e jogará mais. Conhece, como poucos, os atalhos do campo. — Le2⃣ndro Schneppel™ (@schneppel) 11 de fevereiro de 2020