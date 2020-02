Com proposta do América do México, Berrío tem futuro definido pelo Flamengo

Recém-contratados pelo ​Flamengo, os atacantes Pedro Rocha e Michael foram regularizados no ​ Boletim informativo diário da CBF (BID) e podem estrear na partida diante do Resende, na próxima segunda-feira (02), pelo Campeonato Carioca. Ambos chegam com grande expectativa da diretoria Rubro-Negra.

Outro também que está regularizado é Léo Pereira, que foi contratado para substituir Pablo Marí, que assinou com o Arsenal, da Inglaterra. O zagueiro ex-Athletico-PR é tido como um líder dentro de campo, tendo a contratação bastante elogiada pelos torcedores nas redes sociais, assinando até o fim de 2024.

Se reforçando para o decorrer do ano, o Flamengo esteve próximo de perder Berrío, que chegou a negociar com o América do Mexico, porém as tratativas não avançaram. De acordo com o jornalista ​Diogo Dantas, do ‘O Globo’, o atacante ainda teve sondagens da Arábia, Europa e times brasileiros.

“Atenção: Atacante Berrío fica no Flamengo. Colombiano teve diversas sondagens – México, Arábia, Europa e clubes do Brasil – nenhuma que tenha chegado a um valor que agradasse a jogador e ao clube”, informou o repórter através do Twitter. O contrato do atleta vai até dezembro de 2020.