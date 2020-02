Com proposta milionária do Ajax, futuro de Antony é definido pelo São Paulo

​ O ​atacante Antony não será vendido pelo São Paulo nesta janela de transferência. Os principais mercados da Europa fecham nesta sexta-feira (31). Isso não significa, no entanto, que a negociação não possa continuar durante o mês de fevereiro de olho em um acordo para o meio do ano, ​como destaca a matéria do Globoesporte.com

Não houve acordo entre São Paulo e Antony em cima dos ​valores oferecidos pelo Ajax. A proposta era de € 15 milhões (R$ 71,1 milhões) à vista e outros € 5 milhões (R$ 23,7 milhões) condicionados à performance do atacante na Eredivisie. O campeão holandês ainda topou bancar mais € 5 milhões ao São Paulo para adquirir os 20% de David Neres que ainda pertencem aos brasileiros.

O Tricolor concordou com as cifras, mas exigiu que Antony abrisse mão dos 10% a que teria direito pela transferência, ou seja, € 1,5 milhão (R$ 7,1 milhão). O jogador da seleção brasileira pré-olímpica afirmou que só aceitaria se mudar para a Holanda se tivesse tal fatia.

Neste caso, sobrariam para o ​São Paulo apenas € 13,5 milhões (R$ 64 milhões) à vista, muito menos do que os € 20 milhões (R$ 94,8 milhões) sonhados pela diretoria desde a abertura da janela. Para piorar, em julho, Antony passará a ter 20% do valor de uma venda futura.