Com proposta na mesa, Mano Menezes rejeita convite para assumir seleção sul-americana

​Nos últimos dias, a Federação Venezuelana de Futebol tentou a contratação do técnico Jorge Sampaoli para ocupar a vaga aberta com a ida de Rafael Dudamel para o ​Atlético-MG. O argentino no entanto, declinou da proposta apresentada. Aliás, este não é o primeiro “não” recebido pela entidade que comanda o futebol no país sul-americano.

Ainda em dezembro do ano passado, como informa a ​coluna De Primeira, o brasileiro Mano Menezes também foi procurado pela instituição. A oferta, porém, acabou imediatamente recusada. À época, o gaúcho negociava com outra equipe e, por isso, preferiu não se envolver em tratativas simultâneas. É bem verdade que as conversas não evoluíram, tanto que o treinador está sem clube e, no momento, se encontra em Portugal com a família. Aliás, não tem nenhuma pressa para definir o seu futuro.

Mano Menezes está sem emprego desde que foi demitido do ​Palmeiras, ainda durante o Campeonato Brasileiro de 2019. Sampaoli, por sua vez, não renovou com o ​Santos (deixou a Vila em litígio) e fez exigências consideradas fora do padrão para assumir Galo e Verdão.