Com três nomes em pauta e milhões à disposição, Dudamel vê Galo próximo de anunciar atacantes

​A temporada já está em andamento, e cinco reforços (Maílton, Hyoran, Allan, Borrero e Guilherme Arana) foram anunciados pelo ​Atlético-MG até o momento. No entanto, vem mais gente por aí. De olho em nomes para o setor ofensivo, principal preocupação do técnico Rafael Dudamel, o clube deve anunciar algum nome (ou mais de um) a qualquer momento.

“Há conversações muito adiantadas por outros reforços, que vão se concretizar nos próximos dias”, disse o treinador, sem dar mais detalhes sobre os jogadores que estão na mira da direção. “Os jogadores chegarão para somar, mas não há um melhor que o outro. Todos precisam saber que teremos uma equipe forte, na qual a individualidade irá decidir por conta do coletivo. Já temos um bom time, e quem chegar será para deixá-lo ainda melhor.”

Dudamel indicou dois venezuelanos para o Atlético. O primeiro é Jefferson Savarino, que atualmente defende o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e está perto de uma transferência, com o Galo pagando US$ 2 milhões por 60% de seus direitos. Outro nome é Soteldo, do ​Santos. O clube mineiro ofereceu US$ 12 milhões pelo jogador. Além da dupla, existe a possibilidade de um acerto com Diego Tardelli, que, após rescindir com o ​Grêmio, precisa se adequar à realidade financeira do Galo e aparar arestas com o presidente Sérgio Sette Câmara após discussão pública por conta de sua idade avançada.

