Comentarista do Sportv faz crítica pesada a estrela do São Paulo: “É uma invenção do futebol”

​O São Paulo finalmente fez um jogo bom e ganhou do Oeste por 4 a 0. O desempenho do time titular agradou os torcedores e a pressão em cima do trabalho de Fernando Diniz “esfriou” um pouco mais. O comandante tem mais uma semana livre para treinamentos visando o confronto diante da Ponte Preta, no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio do ​Morumbi.

Nesta segunda-feira (24), ao comentar sobre a partida do Tricolor paulista no Campeonato Paulista, o jornalista do Sportv, Carlos Eduardo Eboli, criticou bastante o atacante Alexandre Pato e a declaração do repórter ganhou repercussão na internet. Segundo ele, o jogador é uma invenção do futebol.

“O Pato nunca jogou bola. O Pato é uma invenção do futebol. Com todo respeito à carreira que ele construiu”, analisou o jornalista.

Na bancada do programa “Redação Sportv”, Marcos Uchôa, completou e disse que há jogadores melhores tecnicamente que atuam no interior de São Paulo e não tiveram a mesma chance que o artilheiro do São Paulo.

Pato jogou bem no Inter, foi pro Milan e jogou muito. Teve (se não me engano) uma sequência de 18 lesões … e depois disso não consegui ter a mesma intensidade de antes.

Mas talento ele tem. — Romolo (@romolosorrento) February 24, 2020

“O Pato teve oportunidades maravilhosas para o futebol que ele tem. Eu diria que o interior de São Paulo tem jogadores com a qualidade do Pato, ou melhor. E que não tiveram as chances que ele teve“, disse.